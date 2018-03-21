Командующий Приволжским округом посетил новое здание Центра лицензионно-разрешительной работы в Самаре

107

20 марта в рамках рабочей поездки командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин посетил новое здание Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области.Вместе с представителями средств массовой информации командующий округом осмотрел помещения, предназначенные для оказания государственных услуг гражданам и представителям юридических лиц с особыми уставными задачами.Заместитель начальника Центра, полковник полиции Евгений Нечаев рассказал командующему округом, что в настоящее время в Центре созданы все необходимые условия для предоставления государственных услуг в сфере гражданского оборота оружия, а также частной, детективной и охранной деятельности. При этом очередь дифференцирована, для владельцев оружия и для представителей ЧОО – отдельное окно приема документов. В специальном окне сотрудники Росгвардии помогают посетителям оформлять заявки при помощи портала Госуслуг. Стражи правопорядка постарались сделать пребывание граждан в ЦЛРР как можно более комфортным: площадь для ожидания максимально увеличена, смонтирована сплит-система, установлены кулеры с водой. На стендах размещена вся необходимая для владельцев оружия информация.Осматривая новое здание, генерал-полковник Александр Порядин пообщался с гражданами, пришедшими на прием. Посетители Центра высоко оценили уровень обслуживания, доступность, качество и быстроту оказываемых услуг. В настоящее время уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг в ЦЛРР составляет 97,44%.«Центр, в котором мы сегодня побывали, оборудован по самому последнему слову техники, - поделился с журналистами своими впечатлениями по итогам осмотра ЦЛРР командующий округом. – Здесь учтены все требования, которые в настоящее время предъявляются к структурам, оказывающим гражданам государственные услуги. Можно смело сказать, что в России таких центров немного, а Приволжском округе по уровню комфорта и доступности предоставляемых государственных услуг этот центр один из лучших» - отметил Александр Порядин.Напомним, что с середины марта Центр лицензионно-разрешительной работы переехал с Льва Толстого, 97Б, на Больничную, 2. Услуги гражданам и представителям юридических лиц с особыми уставными задачами по новому адресу оказываются по вторникам и пятницам с 9.30 до 17.00, а каждую первую субботу месяца с 9.00 до 12.00, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.