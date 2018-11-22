Команда Самарской области стала победителем конкурса «Проектный Олимп 2018»

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21 ноября, в среду, на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации состоялось награждение финалистов и победителей конкурса «Проектный Олимп 2018». В основной номинации «Гибкие методологии в проектном управлении» первый приз получила команда Самарского регионального ресурсного центра.Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Носков, вручая награду, отметил важность проектной деятельности во всех направлениях деятельности, и высокую конкурентность этой конкурсной номинации.Кроме того, команда Самарской области получила призовые места в трёх специальных номинациях и одной совершенно новой – в сфере государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба облправительства.