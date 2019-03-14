«Коллекторов» в Самарской области оштрафовали боле чем на 350 тысяч рублей

121

За два первых месяца 2019 года должностными лицами Службы к административной ответственности за нарушение закона уже было привлечено 8 организаций, занимающихся взысканием просроченных задолженностей.Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами», жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления, рассмотрит обращение и примет соответствующие меры, чтобы защитить права и законные интересы граждан.Так с начала 2019 года данным отделом к рассмотрению уже принято 175 обращений от граждан, жалующихся на «чрезмерную настойчивость» при общении с ними «коллекторов», а также назначено и проведено 5 внеплановых проверок организаций, занимающихся взысканием задолженностей. Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 8 административных дел, а юридические лица привлечены к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;– не более одной личной встречи в неделю;– не более одних телефонных переговоров в сутки;– не более двух телефонных переговоров в неделю;– не более восьми телефонных переговоров в месяц.Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;– не более двух раз в сутки;– не более четырех раз в неделю;– не более шестнадцати раз в месяц.