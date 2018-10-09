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Новости /  Общество /  Социум  

Коллективные ТВ-антенны в Самарской области станут обязательными

9 октября 2018 10:31
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Коллективные ТВ-антенны в Самарской области станут обязательными
В нашем регионе построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания.

С 1 июля вступил в силу государственный стандарт Р 58020-2017 «Системы коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания».
Во всех городах страны доступны от 10 до 20 цифровых эфирных телеканалов. Принять эти телеканалы теперь еще проще. Согласно новому государственному стандарту, многоквартирные жилые дома должны быть оснащены системами коллективного приема телевидения (СКПТ).

Для приема цифрового эфирного телесигнала необходима антенна. Комнатная антенна в условиях плотной многоэтажной застройки может быть неэффективна. Установка индивидуальной наружной антенны сопряжена с трудностями монтажа на внешней стене здания. При этом качество приема напрямую связано с высотой установки антенны.
Лучшее решение для жителей многоквартирных домов – коллективная (общедомовая) антенна и распределительная система для квартир одного подъезда или целого дома. СКПТ удобна и для приема сразу на несколько телеприемников в одной квартире. Ведь два мультиплекса цифрового телевидения – это информационный досуг для всей семьи.

И. о. директора филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов разъясняет: «В нашем регионе построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания. Более 99% населения Самарской области могут смотреть 10 цифровых телеканалов первого мультиплекса, 83% населения - 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов. Жителям области доступны региональные программы и новости ГТРК «Самара» на телеканалах «Россия 1» и Россия-24, а также на радиоканале «Радио России» первого мультиплекса».
СКПТ обеспечивает необходимую высоту установки антенны – не менее 10 метров. Система также позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания и не портит внешнего облика домов.
СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить ее эксплуатацию.

Напомним, мультиплекс – это пакет цифровых телеканалов. Первый мультиплекс - РТРС-1 - включает «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Второй мультиплекс - РТРС-2 – это пакет телеканалов «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница!», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ». Пока он доступен в четырех крупных городах области: Самаре, Жигулевске (с зоной охвата Тольятти), Сызрани, но уже к концу года придет во все дома области.
Для приема «цифры» телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2. При наличии дециметровой антенны на телевизорах после 2013 года выпуска можно настроить прием «цифры», запустив автоматическую настройку каналов. Если телевизор ранее 2013 года выпуска и не имеет стандарта DVB-T2, то, кроме антенны, нужна специальная приставка, которая должна поддерживать стандарт DVB-T2. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Купить его можно в магазинах бытовой техники. Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний.

Консультационная поддержка
Бесплатный круглосуточный номер федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы «горячей линии» проконсультируют, помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Официальный сайт РТРС ртрс.рф (http://samara.rtrs.ru), а также сайт смотрицифру.рф.
Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-samara@rtrn.ru.

Фото pixabay.com


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