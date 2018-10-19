Количество вакансий для поваров в Самарской области за год выросло в 1,5 раза
19 октября 2018 12:12
76
Завтра, 20 октября, кулинары всего мира будут отмечать свой профессиональный праздник – День повара. Аналитики HeadHunter выяснили, как в Самарской области изменилось количество вакансий за год и сколько работодатели готовы платить представителям профессии.
За год количество вакансий для поваров в Самарской области выросло в 1,5 раза. Чаще всего специалистов ищут компании, которые занимаются ресторанным и гостиничным бизнесом (на них приходится 47% предложений) и предприятия розничной торговли (12%). При этом 14% вакансий приходится на шеф-поваров и су-шефов.
«Ресторанный бизнес в Самарской области сегодня развивается очень интенсивно, этому способствует и рост благосостояния населения, и увеличение туристической привлекательности региона, – отмечает Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter. – В целом HoReCa (сокращение от hotel, restaurant, cafe) в Самарской области входит в десятку наиболее динамичных отраслей: по сравнению с ситуацией на сентябрь прошлого года количество вакансий здесь увеличилось на 31% – компании активно набирали не только поваров, но и официантов, горничных, администраторов. Отчасти этому поспособствовал чемпионат мира по футболу».
Вакансии поваров можно встретить не только в Самаре (на столицу области приходится 67% «кулинарных» вакансий) – 26% предложений было размещено в Тольятти, 3% – в Новокуйбышевске.
Как правило, работодатели предлагают поварам полную занятость, но сменный график работы. В большинстве случаев для трудоустройства соискателю необходим хотя бы минимальный опыт работы, но есть вакансии и для начинающих специалистов. Что касается зарплат, то почти половина работодателей предлагают кандидатам от 20 000 рублей. 30% готовы платить от 30 000 рублей. Зарплаты шеф-поваров выше – в среднем 45 тысяч рублей (оклады могут достигать 150 000 рублей). Среди бонусов, на которые могут рассчитывать успешные кандидаты, чаще всего встречаются бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, а также такси до дома после смены.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 октября 2018 14:15
Основная цель акции «Уличный красава» – мотивировать подростков к здоровому образу жизни, предоставить возможность проявить себя в спорте в формате... Социум
0
19 октября 2018 14:01
До конца текущего года планируется получить еще более 40 единиц военной и специальной техники. Социум
47
19 октября 2018 13:50
Финалист конкурса прокомментировала свое участие в нем. Социум
46
Здравоохранение
18 октября 2018 15:43
В состав которой войдут представители регионального минздрава, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, потенциальный... Здравоохранение
200
18 октября 2018 14:47
Пройдет пресс-конференция в рамках 7-й Всероссийской конференции с международным участием «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные... Здравоохранение
226
17 октября 2018 17:09
Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога осмотрит пожилых пациентов. Здравоохранение
229
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
87
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
94
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
135
Туризм
17 октября 2018 17:02
Итогом этих мероприятий должны стать новые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма и появление новых тур-продуктов. Туризм
246
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
281
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
259
Образование
19 октября 2018 13:22
Сотрудничество открывает возможности для реализации совместных проектов в сфере информационных и компьютерных технологий. Образование
59
18 октября 2018 10:57
Горожан приглашают на лекцию об Алексее Подурове. Образование
219
17 октября 2018 13:18
На примере зарубежного и российского опыта школьники узнают, как придумать идею и превратить ее в стартап. Образование
521
Культура
19 октября 2018 13:31
Гостей ждут выставка и концерт. Культура
63
18 октября 2018 13:12
Он пройдет с участием российских и зарубежных хореографов. Культура
161
18 октября 2018 12:10
Выступления станут продолжением традиции проведения ежегодного Музыкального фестиваля «Мстиславу Ростроповичу». Культура
157
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
496
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1459
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1669
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
362
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
422
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
395
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
813
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
668
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1062
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
702
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1117
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1159
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2256
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1673
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1852
Мероприятия