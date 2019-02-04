Колесо обозрения в самарском парке Гагарина заработало по новому графику
4 февраля 2019 13:53
118
Как сообщает МАУ "Парки Самары", с 4 февраля 2019 года меняется график работы аттракциона «Колесо обозрения» в парке Юрия Гагарина.
Пн-Пт: 13:00-22:00, перерыв 16:30-17:30
Сб-Вс: 10:00-22:00, перерыв 14:00-14:30, 18:00-18:30
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 февраля 2019 17:10
Ограничительная мера будет действовать с 07:00 до 16:00 9 февраля. Социум
58
4 февраля 2019 17:05
По поручению главы города в этом году кадровый проект Администрации «Самарская траектория роста» будет не только продолжен, но и модернизирован. Социум
61
4 февраля 2019 16:53
Выехать за границу на постоянное место жительства хотят 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, следует из опроса Левада-центра. Социум
80
Здравоохранение
3 февраля 2019 20:41
Главный санитарный врач России уточнила, что в случае заболевания заниматься самолечением не стоит. Здравоохранение
370
1 февраля 2019 15:38
Лишь четверо из них были привиты от гриппа, и потому заболевание протекает у них в более легкой форме, чем у остальных. Здравоохранение
332
1 февраля 2019 12:41
Советы врачей о том, чего делать не стоит. Здравоохранение
1051
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
365
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
281
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
713
Туризм
2 февраля 2019 10:46
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
386
1 февраля 2019 09:09
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
186
30 января 2019 09:41
Россия заняла лишь 108-ю строчку. Туризм
1189
Образование
4 февраля 2019 17:27
Профессор Сергей Веревкин расскажет об исследовании термодинамики топлив. Образование
32
4 февраля 2019 17:20
NetTestBox 1.0 позволяет оперативно обнаружить и предотвратить информационную атаку. Образование
35
1 февраля 2019 13:45
Такие данные показал опрос ОНФ. Образование
365
Культура
4 февраля 2019 12:22
Состоится концерт к его открытию. Культура
118
1 февраля 2019 14:56
Конкурсные показы пройдут в театрах Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Культура
310
31 января 2019 14:41
За 25-летнюю историю «Золотой Маски» балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
313
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
209
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
666
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
778
Видео
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
244
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
530
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
692
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
593
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
954
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1196
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1945
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1709
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1994
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2366
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2556
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3823
Мероприятия