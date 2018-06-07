Кинотеатр в «Московском» в Самаре останется закрытым на неопределенный срок
7 июня 2018 09:51
Кинотеатр «Каро 8» в ТРК «Московский» останется закрытым несмотря на то, что некоторые арендаторы возобновили работу с 5 июня, эту информацию «Большой Деревне» подтвердили в администрации торгового комплекса.
Это связано с тем, что сейчас там проходят проверки систем противопожарной безопасности, спровоцированные прокуратурой Самарской области. Пока сроки открытия кинотеатра неизвестны, он приостановил работу на неопределенный срок.
Напомним, в прошлом месяце арендаторы получили уведомление о приостановлении деятельности от руководства ТЦ. В письме говорилось, что торговый центр закрывают для ремонта систем противопожарной безопасности 28 мая. Ранее прокуратура и МЧС потребовали приостановить деятельность ТРК «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» из-за обнаруженных нарушений норм пожарной безопасности, несовместимых с дальнейшей работой площадок.
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