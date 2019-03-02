Кинельские полицейские совместно с волонтёрами провели профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеходный переход».

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25 февраля в Кинеле на площади Мира, где сконцентрирована основная масса социальных, образовательных и спортивных объектов сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» совместно с волонтёрами организовали профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеходный переход».Водителям, пешеходам, в особенности детям и подросткам, разъяснялись правила поведения на проезжей части. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России «Кинельский» младший лейтенант полиции Олеся Салманова напомнила о том, что пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами; пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам и только на разрешающий сигнал светофора, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. В свою очередь внимание автолюбителей было акцентировано на уважение к пешим участникам дорожного движения и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения.В завершении профилактических бесед водителям и пешеходам вручались тематические памятки, сообщает облМВД.