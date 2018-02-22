Каждый третий мужчина-самарец на 23 февраля собирается сделать кому-то подарок
22 февраля 2018 12:14
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Сервис бесплатных объявлений Юла выяснил, будут ли россияне отмечать День защитника отечества, а также узнал, кого они планируют поздравлять, и где будут покупать подарки. Как оказалось в ходе опроса, для большинства жителей страны 23 февраля – это полноценный праздник. Его собираются отмечать три четверти мужчин и чуть меньше (на 4%) женщин.
Порадовать подарками своих близких планирует большинство девушек , и, что любопытно, треть мужчин. Женщины поздравят с Днем защитника отечества в основном мужей и родственников, а их друзьям достанется значительно меньше внимания.
Половина мужчин планирует сделать подарки своим отцам и дедушкам, еще 40% - друзьям. Каждый пятый участник опроса не обойдет вниманием коллег и детей. И, наконец, только каждый десятый мужчина постучит в кабинет босса с красивым свертком в руке. Среди женщин таких еще меньше (всего 6%).
Россияне обоих полов чаще всего ищут подарки в торговых центрах. В специализированные магазины подарков также заглянет каждый второй мужчина – и только треть женщин. Часть участников опроса планируют приобрести что-то на сайтах бесплатных объявлений. Среди главных причин покупки подарка там пользователи назвали экономию (она важнее для женщин) и большой ассортимент.
В топ-5 подарков, которые люди купили бы на Юле, входят аксессуары, книги, мелкая электроника, украшения и предметы интерьера. Аксессуары и электронику здесь чаще приобретают мужчины. К примеру, каждый третий будет искать здесь смартфон в подарок, а среди женщин к этому ресурсу обратится каждая десятая.
Женщины чаще мужчин выбирают в подарок на Юле предметы интерьера, а также одежду, растения и даже животных. Так, в поисках симпатичного котика или щенка на сайт зайдет треть женщин и 10% мужчин.
Интересно, что люди нередко используют сайты бесплатных объявлений, чтобы продать неудачные подарки. Как выяснилось, женщины поступают так чаще мужчин – 15% против 10%.
Исследование аудитории рунета проведено аналитиками проекта Юла совместно с проектом Research.mail.ru в феврале 2018 года. В онлайн опросе приняли участие 1,3 тыс. пользователей рунета, большинство из которых хотя бы иногда пользуются онлайн классифайдами.
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