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Каждый пятый россиянин намерен искупаться в проруби на Крещение

18 января 2019 09:22
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Каждый пятый россиянин намерен искупаться в проруби на Крещение
63% из тех, кто собирается окунуться в прорубь, сказали, что делают это каждый год по традиции.

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в этом году 20% россиян готовы принять участие в крещенских купаниях. Это на 5% больше, чем в 2018 году, тогда православную традицию собирались исполнить 15% граждан.

Согласно результатам социологического исследования, которые приводят «РИА Новости», среди желающих окунуться на Крещение преобладают мужчины (29%), молодые люди от 18 до 24 лет (36%) и жители сел (25%).

Отмечается, что 63% из тех, кто собирается окунуться в прорубь, сказали, что делают это каждый год по традиции, 19% участвует в купаниях по религиозным причинам, а 14% утверждают, что это положительно отражается на их здоровье. Еще 8% заявили, что давно хотели принять участие в обряде.

Не собирались купаться 79% опрошенных — в основном, по состоянию здоровья и из-за страха заболеть (31%), холодов и иных религиозных взглядов (по 14%).

Также сообщается, что 52% респондентов заявили о намерении пойти в церковь за крещенской водой и собраться с родственниками за праздничным столом (45%).

Опрос проведен 16 января 2018 г. В нем приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Крещение Господне православные верующие отметят в ночь на 19 января. В храмах страны пройдут праздничные богослужения, после чего священнослужители вместе с прихожанами соберутся у рек, озер и других водоемов для участия в традиционном ритуале — погружении в святую крещенскую воду.

Ранее врачи предупредили незакаленных россиян об опасности купания в проруби на Крещение. По их словам, таким образом можно нанести непоправимый вред здоровью, пишут "Известия".
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