Каждый четвертый самарец получает зарплату меньше 15 тысяч
12 декабря 2018 11:49
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«РИА рейтинг» подсчитал, какие зарплаты получают жители Самарской области, исследование опубликовано на сайте агентства.
Чаще всего жители области получают зарплату в диапазоне от 15 до 34 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей получает только 1,82% самарцев, куда более распространены в регионе получающие меньше 15 тысяч рублей — таких насчитали около 24,2%.
Всего были отобраны данные для 85 городов, среди них по уровню заработка Самарская область оказалась лишь на 38 строчке рейтинга. Лидерами стали Ямало-Ненецкий АО (более 100 тысяч зарабатывают 27% жителей) и Чукотский АО (26%). Далее в списке идут Ненецкий АО, Магаданская область и Москва, пишет "Большая деревня".
Фото pixabay.com
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