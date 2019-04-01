Как самарцам получить копии из кадастрового архива?

129

У каждого владельца земельного участка, дома или квартиры может возникнуть необходимость получить копии документов, описывающих характеристики принадлежащих им объектов. Документы, на основании которых сведения были внесены в Единый государственный реестр недвижимости, хранятся в архиве Кадастровой палаты. Кому-то требуется межевой или технический план, другому нужна копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.«Можно ли получить дубликаты вышеназванных документов?», - такой вопрос часто задают собственники недвижимости.«Да!», - отвечают в Кадастровой палате по Самарской области.За три месяца 2019 года уже выдано свыше 1 000 копий различных документов из Архива Кадастровой палаты по запросам граждан, а за прошлый год было подготовлено почти 5 000 копий. Но важно помнить, что эти данные относятся к сведениям ограниченного доступа и предоставляются только правообладателям объектов недвижимости или их законным представителям.Житейских ситуаций, в которых потребуется обратиться за копиями документов из Архива Кадастровой палаты, довольно много. Например, разногласия с соседом по участку по поводу общих границ или спор между собственниками жилых помещений.Для получения дубликатов документов из Архива, жителям Самарской области необходимо обратиться в ближайший многофункциональный центр, направить запрос по почте непосредственно в центральный офис региональной Кадастровой палаты по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, дом 25а, или заполнить специальную форму на сайте https://rosreestr.ruКопию документа можно получить в бумажном или в электронном виде. Если заявитель выберет последний вариант, то электронная копия будет заверена электронной подписью и наделена такой же юридической силой, что и бумажный вариант.Узнать подробнее о перечне и способах получения копий документов из архива Кадастровой палаты по Самарской области можно по телефону (846) 200-50-26