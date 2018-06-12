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Новости /  Общество /  Социум  

Кафе будут штрафовать за отказ обслуживать инвалидов и матерей с маленькими детьми

12 июня 2018 10:49
Кафе будут штрафовать за отказ обслуживать инвалидов и матерей с маленькими детьми
В Кодексе об административных правонарушениях появится новый состав правонарушения.

Нарушениями названы действия, связанные с отказом потребителю в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом.

Правда, в законопроекте уточняется, что в некоторых случаях можно будет безнаказанно отказать инвалиду или старику в получении услуги или приобретении товара. Речь идет об особых ситуациях, прописанных в законодательстве.

В частности, ограничениях, применяемых при перевозке пассажиров авиационным транспортом, обеспечении доступа к управлению авто, доступе к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), продаже отдельных видов товаров несовершеннолетним.

Если же у магазина или кафе нет серьезных оснований отказать в обслуживании пожилому или больному человеку, их будут ждать штрафы в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 тысяч до ста тысяч рублей - для юридических.

Как сообщает "РГ", внести изменения предлагается в связи с тем, что участились случаи отказа инвалидам, пожилым людям и другим социально уязвимым людям в доступе к объектам и услугам в потребительской сфере, сфере отдыха, транспортной инфраструктуре по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста.
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