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Новости /  Общество /  Социум  

Кадастровая палата по Самарской области приглашает всех желающих повысить свою информированность в вопросах недвижимости

18 февраля 2019 10:50
121
Кадастровая палата по Самарской области приглашает всех желающих повысить свою информированность в вопросах недвижимости
Лекторы разберут примеры по самым частым ситуациям и вопросам.

28 февраля состоится лекция на тему «Актуальные вопросы внесения отдельных сведений в Единый государственный реестр недвижимости».
Эксперты региональной Кадастровой палаты расскажут слушателям об особенностях кадастрового учёта амнистированных объектов капитального строительства (индивидуальные жилые и садовые дома). В ходе встречи будут освещены вопросы внесения в ЕГРН сведений о границах зон с особыми условиями использования территории.
Специалисты дадут рекомендации, как исправить технические ошибки, исключить из реестра недвижимости информацию об уже учтенных земельных участка, в случае дублирования сведений об этих объектах недвижимости.

Состоится разбор способов и порядка оспаривания кадастровой стоимости: исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости и внесение в государственный реестр данных уже по результатам оспаривания.
По всем этим вопросам лекторы дадут подробную методическую информацию, разберут примеры по самым частым ситуациям и вопросам.
Лекция состоится 28 февраля 2019 года, начало в 10.00 (продолжительность 4 часа) по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 25а.
Подробности по телефону: (846) 200-50-28 (доб.1)
18+
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