Кадастровая палата Самарской области закрыла все фронт-офисы в регионе

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Поток заявителей целиком перенаправлен в многофункциональные центры губернии.Процесс передачи этих полномочий МФЦ от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области начался по распоряжению правительства РФ несколько лет назад и на днях был окончательно завершен. Перераспределение функций между структурами призвано повысить качество и доступность государственных услуг, а также оптимизировать процедуры, связанные с их предоставлением.При этом Кадастровая палата Самарской области продолжит осуществлять экстерриториальный прием документов на проведение государственной регистрации прав и кадастрового учета. Напомним, что возможность обращаться за регистрацией прав в любом регионе России, независимо от места расположения объекта недвижимости, появилась у собственников чуть больше года назад, и с тех пор спрос на эту услугу неуклонно растет, что подтверждает и статистика за 1 квартал 2018 года. Если в январе в адрес филиала поступило 350 таких обращений, то в марте - уже 825.Тем же жителям, кто оформляет недвижимость через МФЦ, Кадастровая палата рекомендует перед обращением в окна приема проверить, правильно ли сформирован пакет документов, ведь это значительно уменьшает шансы получить приостановку или отказ в предоставлении государственной услуги. Чтобы узнать, верно ли собраны документы, можно воспользоваться сервисом «Жизненные ситуации», размещенном на сайте Росреестра (http://ls.rosreestr.ru/usecases.html), или же обратиться за консультацией к специалистам Кадастровой палаты. Запись ведется по телефону: 8(846)277-74-78.