Кадастровая палата Самарской области приглашает на лекцию

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Об особенностях кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства расскажут специалисты Кадастровой палаты Самарской области в ходе лекции, которая организуется для служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления, кадастровых инженеров, профессиональных участников рынка недвижимости и всех желающихБудут рассмотрены наиболее распространенные вопросы, связанные с осуществлением государственного кадастрового учета и регистрацией прав на индивидуальные жилые дома и садовые дома. В рамках обучающего мероприятия разговор коснётся особенностей уведомительного порядка строительства, реконструкции жилых (ИЖС) и садовых домов. Также предполагается рассмотрение оснований и порядка снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, учтенных до 01 марта 2008 года, в случае отсутствия информации о правах на такие объекты в Едином государственном реестре недвижимости и отсутствия правоустанавливающих документов на данный участок.Основная цель проведения обучающего семинара - повышение качества и доступности государственных услуг Росреестра, информированности участников профессионального рынка лиц об изменениях законодательства РФ в связи с вступлением в силу некоторых новых нормативных актов.Мероприятие состоится 31 октября в 10:00 на ул. Ленинская, 25 а.Подробности по телефону 8(846) 277-74-68