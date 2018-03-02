Кадастровая палата Самарской области ответила на вопросы собственников

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Акция, прошедшая 1 марта 2018 года во всех подразделениях филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области и регионального Управления Росреестра, была приурочена к 10-летию образования ведомства и 20-летию создания системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сотрудники Кадастровой палаты консультировали собственников, пришедших лично в офисы учреждения, отвечали на телефонные звонки и вопросы, поступившие по Скайпу. Наибольшее число обращений – свыше 80 - было получено по кадастровому учету, на втором по популярности месте – вопросы в части государственной регистрации. Кроме того, собственники интересовались порядком проведения кадастровых работ,электронными услугами и сервисами, размещенными на портале Росреестра и пр. Отдельно нужно отметить, что в Едином дне консультаций приняли участие не только жители Самарской области, но и представители соседних регионов, владеющих недвижимостью в нашей губернии.В Росреестре не исключают, что акция может стать регулярной, если этот формат будет востребован у населения. А пока это решение не принято, те собственники, кто не успел задать свой вопрос в Единый день консультаций, могут в любое удобное время обратиться в региональную Кадастровую палату. Напомним, что больше полугода учреждение оказывает платные консультационные услуги по вопросам оформления недвижимости. Спектр вопросов весьма широк - от помощи в подготовке пакета документов для сделки до полноценной консультации с письменной резолюцией. Этот формат общения со специалистами учреждения пользуется высоким спросом как у физических, так и у юридических лиц.