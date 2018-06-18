Кадастровая палата Самарской области оказывает услугу курьерской доставки документов.

Особым спросом она пользуется у самарцев, которые не смогли вовремя забрать готовые документы из многофункциональных центров и чьи бумаги уже были перенаправлены в архив региональной Кадастровой палаты.В настоящее время услуга оказывается только на территории г. Самара, однако в планах учреждения расширять географию доставки. Её стоимость составляет 500 рублей как для физических, так и для юридических лиц за каждый пакет документов. Курьерская доставка не осуществляется на территорию медицинских организаций, исправительных учреждений и следственных изоляторов, воинских частей, а также, если заявителю были возвращены заявление о регистрации или кадастровом учете и прилагаемые к нему документы без рассмотрения, сообщает ведомство.