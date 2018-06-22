К концу октября на строящейся сызранской мечети должна появиться кровля
22 июня 2018 09:37
35
В Сызрани на улице Декабристов продолжается возведение сызранского «малого Кул-Шарифа» - соборной мечети.
Идея строительства большой соборной мечети, вместимостью до 500 человек, появилась ещё в 2011 году и с тех пор, хоть медленно, но верно, работа продвигается. То, что было на бумаге постепенно обретает свои реальные очертания. На данный момент идёт бетонирование фундамента забора. Здесь выполнено порядка 65% работ. На первом этаже идут отделочные работы, стены покрывают штукатуркой и готовят их под окраску. В июле строители начнут кирпичную кладку купольной части и под минареты.
- До 5 июля предполагаем завершить монтаж металлоконструкций. А дальше - устройство монолитного пояса, кирпичная кладка, постараемся в этом году где-то в конце октября, приложим все усилия при финансовой возможности, закрыть уже кровлю соборной мечети, - рассказал КТВ-ЛУЧ руководитель строительства мечети Раиль Абушаев.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 июня 2018 09:37
Идея строительства большой соборной мечети, вместимостью до 500 человек, появилась ещё в 2011 году. Социум
34
22 июня 2018 09:18
Первое ходатайство о рассмотрении дела присяжными недавно поступило в Чапаевский городской суд. Социум
61
22 июня 2018 07:19
С целью исключить необоснованное занижение или завышение показателя в регионах. Социум
133
Здравоохранение
21 июня 2018 11:55
Среди пострадавших 966 детей. Здравоохранение
444
21 июня 2018 10:46
Она отмечена в номинации «За создание нового метода диагностики». Здравоохранение
268
17 июня 2018 13:05
Они утверждают, что блюда из зеленой и красной чечевицы крайне полезны людям, страдающим от диабета или гипертонии. Здравоохранение
89
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
164
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
156
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
205
Туризм
14 июня 2018 09:32
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
46
13 июня 2018 19:50
Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
26
13 июня 2018 11:06
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов. Туризм
28
Образование
21 июня 2018 11:45
На площадке «КБ37» прошла презентация потенциальных бизнес-проектов от участников первого набора ректорской бизнес-школы. Образование
250
20 июня 2018 16:47
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии... Образование
278
20 июня 2018 12:58
Изменения рассматриваются в рамках проекта «Цифровая школа». Образование
231
Культура
21 июня 2018 09:39
Он представит гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Культура
228
21 июня 2018 09:16
Наш город принимает футбольную команду и болельщиков из франкофонной страны Сенегал в рамках ЧМ. Культура
174
20 июня 2018 13:05
Встреча пройдет 22 июня. Культура
208
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
713
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1024
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
967
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
346
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
502
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
86
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
55
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
53
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
583
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
49
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
453
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
742
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
906
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
643
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
2003
Мероприятия