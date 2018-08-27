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Новости /  Общество /  Социум  

Из самарского метро уберут рекламу

27 августа 2018 12:42
92
Из самарского метро уберут рекламу
Подрядчик должен выполнить работы до 28 сентября.

На улицах Самары станет меньше рекламных конструкций. Зачистить свои объекты от баннеров решило руководство метрополитена.

Сейчас муниципальное предприятие ищет подрядчика для демонтажа металлических рекламных конструкций на вентиляционных киосках тоннелей. Заплатить за работы планируют 172,8 тысячи рублей.

— Баннеры демонтируют на улице Гагарина, на пересечении улиц Победы и XXII Партсъезда, на улице Победы, — говорится в сообщении на сайте госзакупок. — Подрядчик должен выполнить работы до 28 сентября.

Серьезная зачистка улиц города от рекламы проходила в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Конструкции убрали с торговых центров и других зданий, которые находились на гостевых маршрутах. Правда, после турнира некоторые ТЦ вернули рекламу, пишет 63.ру.

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Комментарии



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