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Новости /  Общество /  Социум  

Иван Ургант высмеял Деда Мороза и Снегурочку, которыми украсили площадь в Новокуйбышевске

28 декабря 2018 13:34
181
Иван Ургант высмеял Деда Мороза и Снегурочку, которыми украсили площадь в Новокуйбышевске Дети обходят фигуры стороной.
Дети обходят фигуры стороной.

Популярный телеведущий Иван Ургант решил напугать детей новокуйбышевскими манекенами, которых переодели в Деда Мороза и Снегурочку. Он наклеил изображение этих фигур на крышку своего ноутбука во время эфира авторской передачи «Вечерний Ургант».

— Дети сидят у телевизора и смотрят нашу программу, хотя уже поздно, и им пора спать. Но люди жалуются, что они всё равно смотрят. Как-то нужно отпугнуть их от телевизора. В Новокуйбышевске, на одной из городских площадей, установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, к которым боятся подходить дети, и это при том, что нет оружия и фашисткой формы ни на одном, ни на второй. Мы сегодня размещаем эту фотографию на нашем ноутбуке, чтобы дети испугались и отошли от экранов, — с улыбкой на лице произнес ведущий.

Публика в студии встретила новость аплодисментами. Также Иван Ургант подметил, что Дед Мороз напоминает ему уполномоченного по правам ребенка в Самарской области.
Автором нашумевшей фотографии стала жительница Новокуйбышевска Ирина. Она разместила ее в своем профиле в социальных сетях 25 декабря. Девушка пожаловалась, что горожане высказали свое возмущение от увиденного, а дети действительно обходят манекены стороной и боятся к ним приближаться, пишет 63.ру.
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Комментарии



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