Инженеры Самарского университета разрабатывают научную аппаратуру для российско-китайских исследований

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Самарский университет разрабатывает научную аппаратуру для работы на околоземной орбите в рамках сотрудничества с Пекинским институтом инженерии космического пространства. Базой для этого стал накопленный вузом опыт создания и испытания научных приборов в условиях открытого космоса на собственной действующей группировке малых космических аппаратов (МКА) серии «АИСТ», а также на научно-исследовательских спутниках серии «Фотон» и «Бион».Вузы объединили свои компетенции для того, чтобы оснастить космические аппараты современной научной аппаратурой для космической миссии, запланированной на 2021 год.В Пекинском институте инженерии космического пространства собираются и тестируются 80% космических аппаратов и все пилотируемые корабли Китая. Самарский же университет является одним из основных научно-образовательных центров российской космонавтики.Самарский университет, единственный в России имеющий действующую группировку МКА серии «АИСТ» на протяжении нескольких лет проводит программу научных экспериментов на базе установленной на борту МКА аппаратуры. И существенную ее часть занимают исследования частиц «космического мусора» и частиц естественного происхождения.Среди научной аппаратуры Самарского университета, установленной на МКА серии “АИСТ” - комплекс «Метеор-М». Он предназначен для изучения потоков микрометеороидов и частиц «космического мусора». Полностью переработанный прибор нового поколения - «Метеор-М1» - предполагается использовать в совместных с Пекинским институтом исследованиях.Еще один научный прибор, создаваемый специально для российско-китайского проекта - датчик частиц “ДЧ-Оптика”. Он исследует влияние различных факторов космического пространства на материалы, оптические элементы и микросхемы.Третий прибор для изучения факторов космического пространства, который самарские инженеры разрабатывают вместе с китайскими коллегами - это масс-спектрометр «Спектр». Это новый аппарат, испытанный пока только в лабораторных условиях - на стенде моделирования факторов космической среды Самарского университета. “Спектр” предназначен для исследования химического элементного состава пылевых частиц, будь то частицы “космического мусора” - алюминия, частички топлива, разрушенных КА, краски, или микрометеороиды - частицы естественного происхождения.