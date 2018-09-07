Инженеры Самарского университета представили двигательную установку для наноспутников

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Ученые межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета представили прототип двигательной установки для маневрирующего наноспутника SamSat-M. Презентация состоялась в Самаре на IV Международной конференции “Научные и технологические эксперименты на автоматических космических аппаратах и малых спутниках” (SPEXP).Разработчики подчеркивают, что подобным двигателем можно оснащать любой космический аппарат формата CubeSat. Использование двигательной установки значительно расширяет возможности космических аппаратов нанокласса. В составе группировки в космическом пространстве они могут решать прикладные задачи, что невозможно решить одиночным космическим аппаратом. Так, группировка наноспутников может изучать геофизические поля, термосферу и ионосферу Земли для прогнозирования стихийных бедствий, выявлять астероидную опасность, инспектировать состояние космических аппаратов в космосе.В настоящий момент ученые Самарского университета разработали полный комплект конструкторской документации и изготовили прототип двигательной установки на водно-спиртовой смеси. В вузе проходят испытания прототипа двигателя с целью выявления недостатков для последующей доработки. Параллельно с этим коллектив межвузовской кафедры космических исследований проектирует экспериментальный наноспутник для проведения лётно-конструкторских испытаний.