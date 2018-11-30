Иностранец, уехавший из РФ до рождения сына, погасил долг по алиментам

125

В отделе судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении гражданина Ш. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание 7-летнего ребенка, находящегося на попечении государства. По решению суда мужчина должен был перечислять ребенку 1/4 часть получаемых ежемесячно денежных средств. Самостоятельно должник помощь несовершеннолетнему сыну не оказывал.В рамках исполнительных производств судебными приставами-исполнителями было установлено, что мужчина еще до рождения ребенка покинул пределы Российской Федерации и остался жить в соседнем государстве, однако, время от времени, Россию должник посещает. В один из его визитов судебные приставы-исполнители связались с адвокатом гражданина Ш. и сообщили ему о наличии у его подопечного задолженности по алиментам в размере 61 тысячи рублей. Узнав об этом, гражданин Ш. немедленно перечислил ребенку всю сумму задолженности. Судебным приставам мужчина сообщил, что теперь будет участвовать в судьбе мальчика.