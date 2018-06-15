Инициативы самарских активистов ОНФ находят поддержку на федеральном уровне

На расширенном заседании регионального штаба активисты ОНФ подвели итоги реализации «майских» указов 2012 года в Самарской области и обсудили новые форматы работы движения, отметив успешную реализацию самарских инициатив за прошедший пятилетний этап.Сопредседатель регионального штаба ОНФ Виктор Сойфер рассказал о результатах деятельности рабочих групп и о том, как инициативы самарских активистов находят поддержку на федеральном уровне, вырастая в большие национальные проекты.Так, в 2017 году появился федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», а активисты и эксперты вошли в состав общественного совета по обсуждению проектов обновления городского пространства. В рамках этого проекта за прошлый год в Самарской области было отремонтировано 1,5 тыс. объектов городской инфраструктуры. Активисты ОНФ вместе с жителями участвовали в обсуждении проектов, молодые архитекторы предлагали индивидуальные проекты реконструкции дворов. Проектные сессии по обсуждению планов благоустройства прошли в Самаре на улице Подшипниковой, 19, во дворах на улицах Гагарина, 6, Карла Маркса и Революционной, 77, а также с жителями домов 156, 142 и 142б на улице Стара-Загора.В мае 2018 года эксперты ОНФ провели повторный мониторинг и проверили качество выполненных работ по обновлению игровых площадок и общественных пространств. Региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Екатерина Гудзима сообщила, что по 49 объектам выявлены нарекания жителей. «Самая важная новизна данного проекта в том, что заказчиком являются сами жители. Именно они определяют, каким будет их двор. И если жители высказывают замечания по качеству, мы совместно будем добиваться от подрядчика и местных органов власти устранения всех нарушений», - уточнила Гудзима.Сопредседатель Виктор Сойфер напомнил еще об одной инициативе самарских активистов, получившей федеральную поддержку. Член Центрального Штаба ОНФ Алексей Транцев использовал возможность высказать предложение и быть услышанным главой государства на «Форуме Действий. Регионы» в Йошкар-Оле в апреле 2016 года, чтобы обратить внимание на волонтерское движение в России. Президент поддержал инициативу самарского общественника, и в результате 2018 год объявлен Годом добровольчества и волонтерства. Сегодня Транцев занимается развитием социального проекта «RE:формация возможностей» на базе «Инклюзивного клуба добровольцев» и на площадке ОНФ, вовлекая все больше молодых активистов ОНФ в волонтерское движение.Сопредседатель регштаба ОНФ Павел Ожередов сообщил, что на новом этапе деятельности Движения рабочие группы будут трансформированы в 12 тематических площадок в соответствие с национальными проектами нового «майского» указа. «Уже на следующей неделе площадки будут сформированы по направлениям. У каждой площадки будет 3 модератора, и эксперты, активисты. Наши региональные предложения по реализации нового майского указа президента уже до середины июля мы направим нашим коллегам», - пояснил Ожередов.