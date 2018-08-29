Игроки ФК «Крылья Советов» посетят самарский завод Coca-Cola

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30 августа в 11:00 для владельцев клубных абонементов на домашние матчи «Крыльев» и юных любителей футбола пройдет экскурсия по заводу, а также мастер-класс и автограф-сессия с футболистами самарского клуба – бразильским защитником Жозе Надсоном и сербским полузащитником Срджаном Мияйловичем, а также заслуженным ветераном ПФК "Крылья Советов" Валерьяном Панфиловым.В рамках встречи пройдет награждение билетами на футбол и другими призами победителей регионального этапа турнира "Кожаный мяч", а также подписание соглашения о партнерстве между двумя брендами.Фото pixabay.com