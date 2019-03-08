Игорь Комаров поздравил женщин с Международным женским днем
8 марта 2019 11:16
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Дорогие женщины! Жительницы Приволжского федерального округа!
Примите самые искренние и теплые поздравления с праздником 8 марта! Этот прекрасный день дарит нам весеннее настроение, напоминает о самом светлом и добром. Спасибо вам за любовь, за мудрость и терпение, за заботу и гармонию. Внимательные квалифицированные врачи, терпеливые нянечки и воспитательницы, мудрые учителя, чьи советы не раз помогают нам в жизни, улыбчивые парикмахеры, искуснейшие повара, успешные менеджеры, талантливые актрисы... Можно продолжать бесконечно. Вы, женщины, работаете везде — результативно, грамотно и профессионально.
В России делается многое и для укрепления семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному собранию поставил амбициозные задачи: развитие мер поддержки материнства и детства, улучшение качества жизни и создание условий для того, чтобы мамы и дети чувствовали заботу и поддержку государства. Я уверен, у нас все получится.
Желаю вам любви, счастья и радости! Пусть все будет хорошо!
С праздником!
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