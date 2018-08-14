И.о.начальника Госавтоинспекции Самары подполковника полиции Владимир Прибылов обратился к родителям детей

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"На сегодняшний день особенно актуальны дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездами на несовершеннолетних. Подобные происшествия, регистрируются на пешеходных переходах, а также во дворах. Чаще в таких происшествиях виноваты водители, которые не предоставляют детям преимущество, однако и сами подростки должны помнить, что согласно правилам дорожного движения пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств.Детский дорожно-транспортный травматизм – самая трагическая строка в статистике происшествий на дорогах. И это не вина детей, даже если они нарушили правила дорожного движения. Это, прежде всего, вина родителей, что вовремя не научили, не подсказали, не направили, не пристегнули, не показали собственным примером.Дети, выходя на улицу, становятся беззащитными. А садясь в автомобиль – заложниками ситуации. Именно по этому, мы с вами должны осуществлять тщательный контроль за их участием в дорожном движении. Объяснять, возможные последствия перехода проезжей части в неустановленном месте, а также во дворах своим примерам демонстрировать соблюдение Правил дорожного движения.Уважаемые родители! Напомните своим детям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. От вас зависит, как в дальнейшем самостоятельно сумеет ориентироваться в дорожной обстановке ваш ребенок. Особое внимание обратите на безопасность детей во дворах, не оставляйте детей без присмотра".