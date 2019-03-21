И.о. начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России генерал-лейтенант Игорь Кутровский посетил Самарскую область

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20 марта в Самарскую область прибыла комиссия Центрального аппарата МЧС России под руководством исполняющего обязанности начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России генерал-лейтенанта Игоря Владимировича Кутровского.Игорь Владимирович совместно с начальником Главного управления генерал-майором внутренней службы Олегом Васильевичем Бойко и членами комиссии Центрального аппарата провели рабочую встречу с руководящим составом Главного управления и подчиненных подразделений.Председателем комиссии было доведено до присутствующих, что будет оцениваться готовность органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также в пожароопасный сезон 2019 года на территории Самарской области.Начальник Главного управления доложил исполняющему обязанности начальника Национального центра о готовности органов управления территориальной подсистемы РСЧС к прохождению паводка на территории региона. В рамках визита в Главное управление Игорем Владимировичем были осмотрены помещения ЦУКСа, проверена работа оперативной дежурной смены и заслушан доклад старшего оперативного дежурного Национального центра об оперативной обстановке на территории Российской Федерации.В Самарской области комиссия будет работать до 22 марта 2019 года, сообщает облМЧС.