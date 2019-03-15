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Губернаторы поделились опытом формирования команд с финалистами Конкурса «Лидеры России»

15 марта 2019 10:55
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Губернаторы поделились опытом формирования команд с финалистами Конкурса «Лидеры России»
Практически все выступающие сошлись на том, что процесс формирования команды не имеет окончания и продолжается все время.

14 марта в рамках финала Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 гг. прошла открытая дискуссионная панель с участием губернаторов российских регионов. Они поделились с финалистами своим опытом командного строительства и методами повышения эффективности системы управления. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, сообщает Пресс-офис Конкурса управленцев "Лидеры России".

В панели приняли участие губернаторы Самарской области Дмитрий Азаров, Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Ивановской области Станислав Воскресенский, Новгородской области Андрей Никитин, Нижегородской области Глеб Никитин. Модератором обсуждения был генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Представляя спикеров, Алексей Комиссаров отметил, что все присутствующие выполняют роли руководителей регионов в течение относительно недолгого времени, около 1–2 лет. При этом Дмитрий Артюхов был одним из участников Конкурса «Лидеры России» прошлого года и назначен руководителем Ямало-Ненецкого автономного округа меньше года назад.

Практически все выступающие сошлись на том, что процесс формирования команды не имеет окончания и продолжается все время. Дмитрий Азаров рассказал, что в его команде есть и люди, с которыми он работает уже двадцать лет, «бок о бок и подставляя друг другу плечо», и новые члены. «Я за это время командой всегда прирастал», — сказал он. Глава Самарской области поделился своим опытом вступления в губернаторскую должность. «Я дал возможность всем членам правительства себя проявить. Я рассказал о тех задачах, о тех принципах, на которых мы будем работать, и дал возможность каждому соответствовать этим задачам и этим принципам. Кто-то это принял, кто-то ушел сразу, кто-то попытался — и у многих это получилось. Но понятно, что и ротация прошла достаточно значительная», — рассказал он.

Дмитрий Азаров отметил, что кадровое обновление постоянно продолжается, и выделил особую роль Конкурса «Лидеры России», благодаря которому «появляются в орбите люди, которые точно достойны внимания и того, чтобы быть в команде». Губернатор пригласил финалистов принять участие в открытом конкурсе на замещение должности министра культуры Самарской области, он будет объявлен в ближайшее время. Глава региона также представил шестерых участников финала из Самарской области. «Вот такой командой мы сегодня здесь, командой лидеров, и я уверен, что мы вместе будем формировать команду уже всего региона», — закончил свое выступление Дмитрий Азаров.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился своим опытом вступления в должность. «Мне в какой-то мере повезло: я работаю в своем родном регионе. Я свою команду знал, я сам был частью команды, до нынешней должности был заместителем главы субъекта, поэтому много что было понятно. Где-то это создает сложности, в моем случае я точно знал, кто хорошо работает, с кем по пути, где надо усилить, где надо омолодить или, наоборот, добавить опыта. Поэтому формирование команды прошло быстро, потому что, как нам говорит наш Президент, времени на раскачку у нас нет, надо брать и работать. Мы за считанные месяцы все закончили», — рассказал он, отметив, что процесс формирования команды не останавливается, так как постоянно поступают новые задачи.

Руководитель Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал, как он использует возможности Конкурса «Лидеры России». «Полуфиналистка Конкурса «Лидеры России» прошлого года сейчас у нас занимает позицию главы в комиссии по здравоохранению в Общественной палате. Она помогает нам донастраивать систему здравоохранения (а я верю, что в нашей Ивановской области в будущем это будет одна из ведущих индустрий экономики — это непросто, это много времени займет, но мы этого добьемся), она как раз со стороны пациентов, со стороны людей смотрит на эту систему, помогает нашей команде двигаться. Полуфиналист Конкурса «Лидеры России» уже этого года сейчас приглашен нами в совет директоров региональной компании «Водоканал» с тем, чтобы там посмотреть свежим взглядом, навести порядок и донастроить эту важную естественную монополию в жизни нашего региона. Поэтому любые подобные конкурсы, которые донастраивают не хватающие в стране социальные лифты, помогают формировать команду в том числе у нас, в Ивановской области», — сказал губернатор.

Глава Новгородской области Андрей Никитин, который также возглавил новый для себя регион, считает, что процесс формирования команды можно разделить на три этапа. «На самом первом этапе в команде были люди, которые доверяли мне. Когда мы сформулировали цели и задачи развития региона, в команде появились люди, которые разделили со мной эти цели и видение того, какой должна быть Новгородская область. Но самое важное — это третий этап. Команда — это не 10, 20, 30 членов правительства. Команда — это все те люди, которые что-то делают на территории нашего региона. Это директора школ, главные врачи больниц, руководители учреждений, предприниматели, которые создают экономический смысл. И сейчас самое важное — третий этап, когда все больше становится людей, которые разделяют те ценности и цели, которые мы перед собой ставим. Поэтому, действительно, процесс этот не бывает конечным, а успех команды зависит от того, насколько ценности являются общими», — поделился он.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин тоже дал финалистам несколько советов из собственного опыта о том, как принимать кадровые решения, особенно в новых для себя условиях, «когда ты не знаешь окружение, не знаешь людей, не знаешь конкретный сектор».
По его мнению, каждое кадровое решение нужно пропускать через экспертное сообщество, чтобы понимать, что человек обладает необходимым авторитетом в соответствующей отрасли. Обязательно давать возможность раскрыться тем действующим работникам и сотрудникам, которые уже занимают свои посты и работают без нареканий. «Ни в коем случае нельзя рубить с плеча», — пояснил он. И третье: «Нельзя бояться принимать решения, нельзя их затягивать».

«Я удивлен открытости и откровенности губернаторов, — поделился своими впечатлениями финалист Николай Шилов из Кемерово. — Мне понравилось, что они очень ясно формулируют мысли и задачи. Прорывные молодые губернаторы. Мне кажется, у нашей страны есть будущее».

«Для меня самое главное в этой дискуссии было даже не что говорили, а как говорили, — отметил Григорий Сосновский из Новосибирска. — Молодые губернаторы, которые говорят на одном языке с представителями бизнеса. Важно, что есть общая цель, которой люди хотят достигнуть, и говорят об этом открыто, набирая под это кадры».


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