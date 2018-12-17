Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Ассоциацией инновационных регионов России.

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Губернатор Самарской областипринял участие в видеоконференции с Ассоциацией инновационных регионов России.Участники обсудили следующие темы:Поддержка талантливых школьниковПроведение мероприятий для студентовВовлечение молодежи в инновационную деятельностьМеждународная деятельность в области инновационного развития, сообщает Департамент информполитики региона.Кроме того, обсуждались планы работы АИРР на 2019 год и подготовка к Гайдаровскому форуму, который пройдёт 15-16 января.Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область является активным участником Ассоциации, а многие мероприятия, которые планируются в регионе на 2019 год, могут войти в план работы АИРР.