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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Ассоциацией инновационных регионов России.

17 декабря 2018 13:14
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Ассоциацией инновационных регионов России.
Оно прошло в режиме вкс.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в видеоконференции с Ассоциацией инновационных регионов России.
Участники обсудили следующие темы:
Поддержка талантливых школьников
Проведение мероприятий для студентов
Вовлечение молодежи в инновационную деятельность
Международная деятельность в области инновационного развития, сообщает Департамент информполитики региона.

Кроме того, обсуждались планы работы АИРР на 2019 год и подготовка к Гайдаровскому форуму, который пройдёт 15-16 января.
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область является активным участником Ассоциации, а многие мероприятия, которые планируются в регионе на 2019 год, могут войти в план работы АИРР.
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