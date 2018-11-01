Губернатор Дмитрий Азаров встретился с главой Госавтоинспекции МВД России Михаилом Черниковым

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Губернаторвстретился с начальником Главного управления по обеспечению безопасного дорожного движения МВД РФ, сообщает Департамент информационной политики региона. Они обсудили вопросы:повышение безопасности движениянацпроект #БКДконтроль в сфере грузоперевозокработа системы видеофиксации"У нас тесное взаимодействие с МВД. Вопросы безопасности дорожного движения- приоритетные. Количество ДТП по-прежнему велико. Но усилия, которые принимаются на федеральном уровне в рамках проекта #БКД, дают положительный эффект",- отметил Дмитрий Азаров."Рассчитываю, что ваше внимание к Самарской области даст новые импульсы в организации работы ГИБДД Самары, взаимодействию со всеми органами власти региона. Порядок на дорогах, безопасность движения, пассажирских перевозок для нас крайне важны",- обратился Дмитрий Азаров к Михаилу Черникову.Дмитрий Азаров отметил,что снижение аварийности является одним из ключевых факторов при выполнении майского Указа Президента.Михаил Черников поблагодарил Губернатора за внимание к созданию условий безопасного движения на дорогах Самарской области и отметил высокий уровень реализации программы #БКД.