Губернатор Дмитрий Азаров проводит большое совещание с членами регионального Правительства и силовиками
3 января 2019 12:10
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Губернатор Дмитрий Азаров сегодня, 3 января проводит большое совещание с членами регионального Правительства и представителями силовых ведомств, на связи в режиме ВКС - все муниципалитеты.
Подробный отчёт по направлениям:
Охрана правопорядка при проведении массовых мероприятий,
Ситуация на дорогах, качество уборки в муниципалитетах и областных трассах,
Работа коммунальных служб, скорость ликвидации аварийных ситуаций, сообщает Департамент информполитики.
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