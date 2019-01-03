Губернатор Дмитрий Азаров проводит большое совещание с членами регионального Правительства и силовиками

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Губернатор Дмитрий Азаров сегодня, 3 января проводит большое совещание с членами регионального Правительства и представителями силовых ведомств, на связи в режиме ВКС - все муниципалитеты.Подробный отчёт по направлениям:Охрана правопорядка при проведении массовых мероприятий,Ситуация на дорогах, качество уборки в муниципалитетах и областных трассах,Работа коммунальных служб, скорость ликвидации аварийных ситуаций, сообщает Департамент информполитики.