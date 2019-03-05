Губернатор Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание по комплексному социально-экономическому развитию города.

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В понедельник, 4 марта, Губернаторпровел в Новокуйбышевске совещание по комплексному социально-экономическому развитию города, сообщает пресс-служба облправительства.По сути, в городе-спутнике Самары прошло расширенное выездное заседание регионального Правительства. Как отметил Глава региона, основная цель встреч в подобном формате – «сверить часы» всех министерств с теми усилиями, которые предпринимает муниципальная власть. По словам Губернатора, такой подход уже доказал свою действенность.Дмитрий Азаров напомнил, что в своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин особое внимание обратил на то, что все проекты в стране являются «не ведомственными, а национальными» в плане развития конкретного региона и муниципального образования.«Если мы не осуществим «сшивку» проектов, за которые отвечает конкретное ведомство, то вряд ли мы достигнем эффекта, которого ждут люди», – подчеркнул Губернатор.Глава региона назвал Новокуйбышевск «очень благополучным городом», который традиционно входит в число лидеров среди муниципалитетов. Но, чтобы удержать планку, властям придется приложить немало усилий. И крайне важно сделать так, чтобы свое будущее новокуйбышевцы связывали со своей малой родиной.С основным докладом на совещании выступил глава города Владимир Фомин. Он озвучил свою программу, которая будет способствовать опережающему развитию Новокуйбышевска. Губернатор и члены кабинета министров показали полную погруженность в проблематику города-спутника Самары: каждый подпункт доклада Владимира Фомина детально обсудили, а профильным министрам были даны конкретные поручения по финансированию и сопровождению тех или иных проектов.Основной акцент глава города сделал на реализации экологических программ в рамках одноименного нацпроекта. По мнению Владимира Фомина, участие в проектах «Чистая вода», «Оздоровление Волги» позволит индустриальному городу разобраться с проблемами, которые копились десятилетиями. Среди приоритетов – модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия на экологию промпредприятий, переход на раздельный сбор мусора, строительство мусороперерабатывающей станции,Дмитрий Азаров поручил главе министерства экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову взять последний вопрос на особый контроль, а министру энергетики и ЖКХ Сергею Маркову поставил задачу уже весной установить в Новокуйбышевске контейнеры для раздельного сбора мусора.«Крайне важно, чтобы люди видели позитивные изменения в этой отрасли, и Новокуйбышевск здесь должен быть в числе лидеров», – подчеркнул Губернатор.В течение трех часов обсудили все направления развития Новокуйбышевска – здравоохранение, образование, науку, культуру. Разговор был честный: часть предложений Губернатор поддержал, часть предложил тщательнее проработать, в первую очередь, с точки зрения целесообразности.Из тех предложений, которые были поддержаны, стоит выделить комплексный ремонт улицы Чернышевского. За это несколько лет безуспешно боролись новокуйбышевцы. По решению Губернатора на проект в этом году выделят 85 млн рублей. На эти средства приведут в порядок не только дорогу и тротуары, но и фасады домов, установят освещение. «Чернышевского приводим в порядок в этом году! Решение принято!», – заявил Дмитрий Азаров.Также в течение года частично обновят автомобильный парк «скорой помощи», на улицах города появятся новые троллейбусы, построят новые спортплощадки во дворах.Новое здание в ближайшие годы появится у театра-студии «Грань». Сейчас есть три варианта фасада здания. Губернатор поручил в майские праздники организовать народное голосование по этим проектам. Да и в целом, все преобразования в Новокуйбышевске должны происходить с одобрения горожан, уверен Дмитрий Азаров.«Вовлекайте людей», – обратился он к главе города.Еще больше Новокуйбышевск планирует продвинуться в плане реализации проекта «Умный город». К концу года в 25 домах появится автоматическое климатическое регулирование, на четырех въездах установят комплексы видеофиксации, в городе заработает система оповещения о ЧС. По мнению Дмитрия Азарова, Новокуйбышевск должен стать примером для других городов региона в части применения умных технологий.«Новокуйбышевск по своему духу – город-лидер», – отметил Губернатор.