Губернатор Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание по комплексному социально-экономическому развитию города.
5 марта 2019 09:37
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В понедельник, 4 марта, Губернатор Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание по комплексному социально-экономическому развитию города, сообщает пресс-служба облправительства.
По сути, в городе-спутнике Самары прошло расширенное выездное заседание регионального Правительства. Как отметил Глава региона, основная цель встреч в подобном формате – «сверить часы» всех министерств с теми усилиями, которые предпринимает муниципальная власть. По словам Губернатора, такой подход уже доказал свою действенность.
Дмитрий Азаров напомнил, что в своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин особое внимание обратил на то, что все проекты в стране являются «не ведомственными, а национальными» в плане развития конкретного региона и муниципального образования.
«Если мы не осуществим «сшивку» проектов, за которые отвечает конкретное ведомство, то вряд ли мы достигнем эффекта, которого ждут люди», – подчеркнул Губернатор.
Глава региона назвал Новокуйбышевск «очень благополучным городом», который традиционно входит в число лидеров среди муниципалитетов. Но, чтобы удержать планку, властям придется приложить немало усилий. И крайне важно сделать так, чтобы свое будущее новокуйбышевцы связывали со своей малой родиной.
С основным докладом на совещании выступил глава города Владимир Фомин. Он озвучил свою программу, которая будет способствовать опережающему развитию Новокуйбышевска. Губернатор и члены кабинета министров показали полную погруженность в проблематику города-спутника Самары: каждый подпункт доклада Владимира Фомина детально обсудили, а профильным министрам были даны конкретные поручения по финансированию и сопровождению тех или иных проектов.
Основной акцент глава города сделал на реализации экологических программ в рамках одноименного нацпроекта. По мнению Владимира Фомина, участие в проектах «Чистая вода», «Оздоровление Волги» позволит индустриальному городу разобраться с проблемами, которые копились десятилетиями. Среди приоритетов – модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия на экологию промпредприятий, переход на раздельный сбор мусора, строительство мусороперерабатывающей станции,
Дмитрий Азаров поручил главе министерства экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову взять последний вопрос на особый контроль, а министру энергетики и ЖКХ Сергею Маркову поставил задачу уже весной установить в Новокуйбышевске контейнеры для раздельного сбора мусора.
«Крайне важно, чтобы люди видели позитивные изменения в этой отрасли, и Новокуйбышевск здесь должен быть в числе лидеров», – подчеркнул Губернатор.
В течение трех часов обсудили все направления развития Новокуйбышевска – здравоохранение, образование, науку, культуру. Разговор был честный: часть предложений Губернатор поддержал, часть предложил тщательнее проработать, в первую очередь, с точки зрения целесообразности.
Из тех предложений, которые были поддержаны, стоит выделить комплексный ремонт улицы Чернышевского. За это несколько лет безуспешно боролись новокуйбышевцы. По решению Губернатора на проект в этом году выделят 85 млн рублей. На эти средства приведут в порядок не только дорогу и тротуары, но и фасады домов, установят освещение. «Чернышевского приводим в порядок в этом году! Решение принято!», – заявил Дмитрий Азаров.
Также в течение года частично обновят автомобильный парк «скорой помощи», на улицах города появятся новые троллейбусы, построят новые спортплощадки во дворах.
Новое здание в ближайшие годы появится у театра-студии «Грань». Сейчас есть три варианта фасада здания. Губернатор поручил в майские праздники организовать народное голосование по этим проектам. Да и в целом, все преобразования в Новокуйбышевске должны происходить с одобрения горожан, уверен Дмитрий Азаров.«Вовлекайте людей», – обратился он к главе города.
Еще больше Новокуйбышевск планирует продвинуться в плане реализации проекта «Умный город». К концу года в 25 домах появится автоматическое климатическое регулирование, на четырех въездах установят комплексы видеофиксации, в городе заработает система оповещения о ЧС. По мнению Дмитрия Азарова, Новокуйбышевск должен стать примером для других городов региона в части применения умных технологий.
«Новокуйбышевск по своему духу – город-лидер», – отметил Губернатор.
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