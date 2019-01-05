Губернатор Дмитрий Азаров приехал на расчистку катка у школы №175

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Сказано - сделано! Губернаторприехал на расчистку катка у школы №175 Ночь выдалась снежная, так что работы немало.Кто уже выспался и готов потрудиться - присоединяйтесь!Напомним, вчера с просьбой оказать помощь в расчистке катка к Главе региона обратился Евгений Юрчук. Дмитрий Азаров пообещал приехать. К инициативе подключились работники школы 175 и жители близлежащих домов, сообщает Департамент информполитики региона.Фото Департамента.