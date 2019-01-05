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Новости /  Общество /  Социум  

Губернатор Дмитрий Азаров приехал на расчистку катка у школы №175

5 января 2019 12:29
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Губернатор Дмитрий Азаров приехал на расчистку катка у школы №175
К инициативе подключились работники школы и жители близлежащих домов.

Сказано - сделано! Губернатор Дмитрий Азаров приехал на расчистку катка у школы №175 Ночь выдалась снежная, так что работы немало.
Кто уже выспался и готов потрудиться - присоединяйтесь!
Напомним, вчера с просьбой оказать помощь в расчистке катка к Главе региона обратился Евгений Юрчук. Дмитрий Азаров пообещал приехать. К инициативе подключились работники школы 175 и жители близлежащих домов, сообщает Департамент информполитики региона.

Фото Департамента.

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