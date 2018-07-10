Грузовой корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к МКС, впервые используя двухвитковую схему сближения

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Транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-09» 10 июля 2018 года в 04:31 мск успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Сближение транспортного корабля с МКС впервые в истории полётов транспортных кораблей «Прогресс» проходило по короткой двухвитковой схеме. Продолжительность полета с момента старта корабля до момента его стыковки с орбитальной станцией составила примерно 3 часа 40 мин.Стыковка ТГК «Прогресс МС-09» осуществлена к стыковочному отсеку (СО1) «Пирс». Причаливание выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС в Центре управления полётами (ЦУП), а также находящихся на борту МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева.Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-09» доставил на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, сжатые газы, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС, сообщает Роскосмос.