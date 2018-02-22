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Новости /  Общество /  Социум  

Госдума изменила правила выплаты выигрышей в лотерею

22 февраля 2018 13:43
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Госдума изменила правила выплаты выигрышей в лотерею
Новый закон запрещает распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, среди лиц, не достигших 18 лет.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который изменяет процедуры покупки лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним.

По нынешним правилам, участником лотереи может являться гражданин, достигший возраста 18 лет и имеющий право участвовать в розыгрыше призового фонда лотереи. Выигрыши выплачиваются при предъявлении участником лотереи паспорта или при ином виде идентификации,

Новый закон запрещает распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, среди лиц, не достигших 18 лет, а также выплату, передачу или предоставление им выигрышей.
При выигрышах от 15 тысяч рублей идентификация участника лотереи будет осуществляться в обязательном порядке, сообщает ТАСС. При выигрыше до 15 тысяч рублей она предусмотрена в случае сомнения в его возрасте.

При продаже лотерейного билета в бумажном виде и выплате выигрыша по нему на сумму менее 15 тысяч рублей идентификация участника будет проводиться только в случае сомнения в достижении им 18 лет.
При покупке электронного лотерейного билета и получении выигрыша по нему на аналогичную сумму участник просто должен будет подтвердить свой возраст, «кликнув» соответствующую кнопку.

При покупке «бумажного» лотерейного билета и выплате выигрыша по нему на сумму 15 тысяч рублей и больше участник лотереи должен будет предъявить документ, удостоверяющий его личность.
При выдаче электронного билета и выигрыше по нему на аналогичную сумму будет проводиться упрощенная идентификация, обеспечивающая установление возраста участника лотереи. В этом случае допускается использование данных идентификации, предоставленных банком или другими организациями, пишет "ФедералПресс".
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