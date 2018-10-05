Главой полиции Самары станет Александр Прядко
5 октября 2018 13:15
57
Новым начальником самарской полиции - заместителем главы ГУ МВД по Самарской области станет полковник Александр Прядко.
Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Ранее Прядко занимал должность замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Волгоградской области, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 октября 2018 13:35
Одиннадцать жителей региона приняли решение пройти альтернативную гражданскую службу. Социум
26
5 октября 2018 13:15
Ранее он работал в Волгоградской области. Социум
55
5 октября 2018 11:48
Больше остальных востребованы педагоги в области языкознания и гуманитарных наук. Социум
93
Здравоохранение
5 октября 2018 12:58
Закупки на лечение редких заболеваний сократились почти на треть. Здравоохранение
77
4 октября 2018 12:35
В мероприятиях примет участие Центр здоровья Самарской городской поликлиники №4. Здравоохранение
191
3 октября 2018 19:15
В рамках соглашения планируют проводить в Самарской области совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в... Здравоохранение
253
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
52
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
66
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
472
Туризм
5 октября 2018 10:01
При этом компания продолжит свою агентскую деятельность. Туризм
112
28 сентября 2018 23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау. Туризм
667
28 сентября 2018 12:23
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
275
Образование
5 октября 2018 12:05
Губернатор отметил, что работа учителя – одна из самых ответственных, именно в ваших руках будущее родного края и всей России. Образование
80
4 октября 2018 19:34
Губернатор заверил, что правительство области продолжит развивать сферу образования и создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка. Образование
279
4 октября 2018 13:02
Участники проекта определятся по итогам конкурса. Образование
303
Культура
5 октября 2018 09:01
Фестиваль посвящен событиям Гражданской войны. Культура
135
4 октября 2018 23:50
Также приз получили и создатели проекта Александр Котт и Константин Статский, победившие в номинации "Режиссёр телевизионного фильма/сериала". Культура
204
3 октября 2018 14:39
На сцене с большим успехом выступил один из лучших симфонических оркестров мира - Московский государственный академический симфонический оркестр под... Культура
250
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
402
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1380
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1633
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
309
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
367
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
786
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15763
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
818
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1068
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
964
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1002
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2043
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1470
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1631
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1592
Мероприятия