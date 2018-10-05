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Новости /  Общество /  Социум  

Главой полиции Самары станет Александр Прядко

5 октября 2018 13:15
57
Главой полиции Самары станет Александр Прядко
Ранее он работал в Волгоградской области.

Новым начальником самарской полиции - заместителем главы ГУ МВД по Самарской области станет полковник Александр Прядко.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Ранее Прядко занимал должность замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Волгоградской области, пишет Самру.ру.
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