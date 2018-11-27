«Главную Историческую елку» нарядят всей Самарской областью

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Мультимедийный парк «Россия-Моя история» в Самарской области приглашает всех желающих к участию в конкурсе Новогодней игрушки, сделанной своими руками для «Главной Исторической елки» в Самаре.В парке «Россия – Моя история» в конце декабря будет установлена Рождественская ель, украшенная новогодними поделками наших посетителей.Сотворчество детей и родителей приветствуется!Одной из первых свою игрушку с историей принесла четвероклассница Ира Коновалова. В сказочном домике-сундучке, украшенном мишурой, хранится миниатюрный дневник, рассказывающий о новогодних традициях семьи: «Кататься на коньках, собираться семьей за большим столом, говорить о событиях года...» - принято у Коноваловых в праздничные дни. Надо сказать, что такие дневники вели еще наши прабабушки - будучи гимназистками, они доверяли истории, секреты бумаге. Взрослея, с удовольствием перечитывали тетрадки и альбомы. История продолжается и в XXI веке.До 20 декабря 2018 года приносите поделки в Исторический парк! Ждем воплощения самых теплых идей! 7 января все участники конкурса будут приглашены на большой семейный новогодний праздник, где Дед Мороз поздравит ребят с наступившим Новым годом и отметит подарками авторов самых ярких, интересных работ!Работы принимаются до 20 декабря 2018 г. в Историческом парке «Россия-Моя история» по адресу Красноармейская, 131 /ТК «ГудОк», 3 этаж, 250-01.52.максимальный размер – 150х150х150 мм.вес игрушки – не более 500 граммовобязательно наличие крепления для подвеса на елкук игрушке приложите этикетку, отражающую название и информацию об участнике (ФИО, возраст, телефон).