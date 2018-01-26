Глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире ответил на вопросы телезрителей и прокомментировал важные для региона события
26 января 2018 09:35
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В четверг, 25 января, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия-24. Самара". В прямом эфире он ответил на вопросы телезрителей и прокомментировал важные для региона события.
Так, глава региона Дмитрий Азаров рассказал о мерах социальной поддержки, на которые могут рассчитывать жители Самарской области в 2018 году.
В первую очередь, Дмитрий Азаров напомнил об инициированных президентом России Владимиром Путиным мерах поддержки семей, в которой рождается первый ребенок. С 1 января право на выплаты получают родители первенцев, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума — 16608 рублей. В Самарской области ежемесячная выплата составит 9967 рублей. Регион уже получил их федерального бюджета на эти цели 410 млн рублей.
"Уверен, желание растить образованных, успешных, счастливых детей будет только возрастать при таком внимании государства", — отметил Дмитрий Азаров.
Он также напомнил о региональных мерах поддержки семей с детьми. Так, пособия получают родители детей от 1,5 до 3 лет, не посещающие детские сады, единовременная выплата (100 тыс. рублей) предусмотрена при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Ее, к слову, уже получили свыше 20 тыс. семей. "Все эти меры социальной поддержки мы будем продолжать", — заверил глава региона.
Дмитрий Азаров также напомнил о рабочей группе, состоящей из представителей правительства, депутатского корпуса, общественности, которая работает над формированием фактически новой системы мер социальной поддержки на территории Самарской области. По словам главы региона, целый ряд решений, которые были приняты в предыдущий период, требуют донастройки, пишет Волга Ньюс.
"Вместе с депутатами мы выстроим разумную систему. Но и те меры поддержки, которые сегодня в регионе работают, очень серьезные. Хочу сказать, что им могут позавидовать многие субъекты РФ", — резюмировал Дмитрий Азаров.
В ходе эфира была затронута тема обманутых дольщиков.
Глава региона напомнил, что в ноябре он провел девятичасовое расширенное заседание по проблемам обманутых дольщиков.
"Мы подробно поговорили со всеми представителями инициативных групп. Разбирались буквально в каждом проблемном объекте. Сегодня уже есть определенные подвижки. До конца 2017 года мы ввели четыре проблемных объекта и удовлетворили права более 600 обманутых дольщиков. Но ситуация остается сложной", — сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона сообщил, что на следующей неделе будет сдан еще один проблемный объект по улице Братьев Коростелевых. Также на 29 января запланировано еще одно совещание с инициативными группами обманутых дольщиков.
"Подобные совещания проводятся в конце месяца, так как мы с людьми договорились, что до 1 февраля должен быть готов план-график по каждому объекту. Мы встретимся и проверим, что готово, и разделяют ли люди подходы, заложенные в "дорожные карты". Это будет не единственная встреча. В первом квартале я планирую провести еще три таких встречи", — отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона обозначил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов.
В самой сложной ситуации сегодня оказались дольщики коттеджного поселка "Дубрава".
"Мы ведем переговоры с инвестором. Но поскольку договорной процесс очень тонкий, здесь на начальном этапе избыточная информация может разрушить те соглашения, которые мы сейчас пытаемся в непростых переговорах достигнуть. Но хочу сказать, что уже есть разумный план выхода из этой очень проблемной ситуации, — прокомментировал Дмитрий Азаров. — Обманутые дольщики, это проблема, которая на протяжении многих лет не была в фокусе внимания власти. Мы понимаем здесь свою ответственность при ее решении. Президент страны Владимир Владимирович Путин нацеливает все регионы на решение проблемных вопросов. Одними совещаниями дело не ограничится. Будут и дальше конкретные дела с конкретными решениями".
Отметим, что с 25 октября, дня первого прямого эфира с Дмитрием Азаровым как врио губернатора, в редакцию поступило 16 325 обращений. Это 45% всех обращений, поступивших в адрес главы региона за 2017 год.
"На мой взгляд это хорошо, — заметил Дмитрий Азаров, — У людей появилось доверие к власти, появилась надежда на то, что их обращения будут поставлены на контроль и отработаны. И это доверие мне очень дорого, и я хочу всех жителей Самарской области за это поблагодарить".
По мнению главы региона, доверие к власти как раз и формирует активную гражданскую позицию, когда власть открыта предложениям людей, их справедливой критике, сложным вопросам, когда власть реагирует, это создает возможность совместного решения проблем.
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