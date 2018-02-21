Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан
21 февраля 2018 13:20
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Во вторник, 20 февраля, Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Жители города принесли на встречу свои проблемы в надежде найти помощь в их решении.
Так, представители инициативной группы садово-дачного товарищества «Надежда» Светлана Хохлова и Виктор Гайденрайх обратились к главе Самары с просьбой организовать остановочный пункт по улице Новосельской.
Как рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, разместить в этом месте остановочный павильон, устроить пешеходный переход и повесить соответствующие дорожные знаки можно только после обустройства посадочной площадки. По его словам, организация остановочного пункта включена в план работ на 2018 год.
«Все работы необходимо провести в мае, до начала летнего сезона, чтобы люди могли без проблем добираться до своих дачных участков. Контрольная точка – 1 июня, лично проверю исполнение поручения», - резюмировала Елена Лапушкина.
Также на встречу пришли общественники - жители домов, расположенных на улицах Пензенской и Владимирской в Железнодорожном районе. Дмитрий Лебедев и Елена Левашина совместно с Департаментом градостроительства более трех лет пытаются добиться регистрации внутриквартального пожарного проезда. На финальной стадии решения вопроса выяснилось, что участок земли, через который проходит проезд, был продан частному лицу. Собственник участка подал в суд, в результате чего на регистрационные действия были наложены ограничения.
По мнению Елены Лапушкиной, Департамент управления имуществом в этой ситуации должен был встать на защиту интересов жителей близлежащих домов и не допустить продажи территории общего пользования частному лицу. По ее поручению будет организована служебная проверка.
«Это нужно сделать в максимально короткие сроки. Даже если выяснятся не самые «красивые» факты для Администрации города, мы эту тему не замалчиваем. Могу сказать однозначно: ни о какой продаже пожарного проезда к жилым домам не может быть и речи», – подчеркнула Глава города.
Еще одной участницей встречи стала Алия Чеканова, которая пришла с просьбой о предоставлении благоустроенного жилья. Женщина рассказала, что многоквартирный дом, расположенный на улице Венцека, был признан аварийным и подлежащим сносу в 2015 году. Семье Чекановых предоставили жилое помещение из маневренного фонда и поставили в очередь на получение нового жилья. Однако женщина отказалась от временного жилья, утверждая, что его состояние не является удовлетворительным.
Елена Лапушкина взяла ситуацию под личный контроль и поручила профильным департаментам не затягивать с решением этого вопроса.
Фото: пресс-служба администрации Самары.
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