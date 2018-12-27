Глава Самары Елена Лапушкина поздравила пожарных и сотрудников поисково-спасательных служб с профессиональным праздником

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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!Вы представляете одну из самых благородных и героических профессий. Быть спасателем – это скорее призвание, черта характера, подкрепленная высочайшим уровнем ответственности и самообладания, отточенными навыками и умением в кратчайшее время проанализировать ситуацию, чтобы принять единственно правильное решение.Я уверена, что нельзя научить человека приходить на помощь другим, так можно поступать только по велению собственного сердца. Вы дарите надежду людям, когда кажется, что помощи ждать уже неоткуда. Вы первые подставляете плечо тем, кто оказался в страшной жизненной ситуации. Вы не раздумывая жертвуете своим здоровьем, а зачастую подвергаете риску собственную жизнь ради других людей – из этого состоят ваши рабочие будни.Наверняка вы неоднократно слышали слова благодарности в свой адрес, но сегодня особенно хочется выразить вам нашу признательность и восхищение. Ваша работа непредсказуема, но в вашем мужестве и стойкости сомневаться не приходиться. Поэтому профессионализм российских спасателей высоко ценится не только в нашей стране, но и за рубежом.Я благодарю вас за честную и самоотверженную работу, за вашу верность долгу и готовность к любым испытаниям. Желаю в любых жизненных и профессиональных обстоятельствах сохранять силу духа и уверенность! Будьте здоровы, счастливы и берегите себя!