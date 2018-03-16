Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила волонтеров и членов участковых избирательных комиссий

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В Самаре завершилось адресное информирование жителей о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».С начала марта на территориях всех внутригородских районов общественники и волонтеры распространяли наглядный материал с актуальной информацией о проектах благоустройства территории города, сообщает пресс-служба горадминистрации.В воскресенье, 18 марта, в день выборов Президента России, в Самаре состоится народное рейтинговое голосование. Самарцы смогут выбрать общественные пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».Глава Самарыпоблагодарила волонтеров и членов участковых избирательных комиссий за работу, которую они провели в преддверии этого события.«Наши волонтеры, активисты ходили по домам и разъясняли горожанам, что же такое президентский проект «Формирование комфортной городской среды», как он действует, что нужно сделать для участия в нем. Члены участковых избирательных комиссий рассказывали жителям об изменениях выборного законодательства, где они могут воспользоваться своим правом, - отметила Елена Лапушкина. - Я хочу выразить огромную благодарность этим людям. Не всегда они наталкивались на доброжелательное отношение, но тем не менее им хватило терпения, такта и добра, чтобы со всеми переговорить, все разъяснить. Также я благодарю наших жителей, которые открыли двери. Спасибо всем огромное за эту работу, и надеюсь 18 марта всех увидеть на избирательных участках».