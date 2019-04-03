Гендиректор одного из самарских предприятий задолжал своим работникам свыше 300 тысяч рублей

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Директор управляющей компании в Пестравском районе Самарской области на протяжении длительного времени задерживал заработную плату своим сотрудникам. Судебными приставами в отношении организации было возбуждено 18 исполнительных производств на общую сумму 309 тысяч рублей.Судебные приставы-исполнители предупредили руководителя о необходимости своевременного погашения задолженности и грозящей ему уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2-х лет.Предупреждения о грозящей ответственности побудили гендиректора выплатить сотрудникам организации заработную плату в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.С начала 2019 года судебными приставами-исполнителями в Самарской области было возбуждено свыше 800 исполнительных производства о взыскании более 31 миллиона рублей. Окончены из них почти 600 исполнительных производств на сумму свыше 10 миллионов рублей. Также по текущим исполнительным производствам должниками произведена частичная выплата заработной платы в размере почти 2,5 миллионов рублей.