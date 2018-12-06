Где работники Самарской области проведут новогодний корпоратив?
6 декабря 2018 11:55
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Служба исследований HeadHunter выяснила, как в компаниях Самарской области празднуют Новый Год. Почти четверть самарцев (22%) заявили, что в их компаниях не отмечают Новый Год вообще. Чаще других так отвечали представители рабочего персонала (47%) и автомобильного бизнеса (40%).
Основным форматом празднования Нового года в компаниях Самарской области можно назвать организованные корпоративы на внешних площадках. Так ответили 35% работников области. Чуть меньше в нашем регионе популярны совместные посещения кафе/ресторана/клуба (33%). Всего 15% работников Самарской области отмечают, что корпоратив у них проходит в виде посиделок в офисе после работы. Так чаще других отвечают представители научно-образовательной сферы. Организованные корпоративы на внешней площадке популярны среди банковских работников и представителей ИТ-сферы.
В случае, если празднование Нового Года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то 49% соискателей утверждают, что организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что организацию берут на себя сами сотрудники. Лишь в 5% случаях это внешнее агентство.
Большинство участников опроса (91%) ответили, что никогда не сталкивались со случаями увольнения сотрудников после новогодних корпоративов. Однако 9% всё же признались, что на их памяти такое бывало.
Фото pixabay.com
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