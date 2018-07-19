Гастрономический фестиваль «Рыба-Раки» в Сызрани состоится 4 августа
19 июля 2018 11:08
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В программе фестиваля анонсировали «Рыбный котелок» - это гастрономическая площадка по угощению ухой. На торговой площадке гостей фестиваля будут угощать Волжские дарами. Продажа кулинарных деликатесов из рыбы и раков пройдёт на площадке под названием «Гастрономические миниатюры».
Фестиваль состоится на площади около Спасской башни сызранского кремля. Для туристов в шаговой доступности находятся «Краеведческий музей», Кафедральный Собор и речной порт.
Сувениры фестиваля будут доступны на площадке «Речной ларец». На сцене прозвучит концерт «На праздничной волне». Для детей откроют зону интерактивных площадок «Поймай золотую рыбку». Ещё одну развлекательную площадку организаторы назвали «Счастливый гость», пишет КТВ-Луч.
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