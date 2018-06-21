ГИБДД устроит для жителей Самары детский праздник по правилам дорожного движения
21 июня 2018 10:31
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23 июня, в субботу, в парке Гагарина для юных самарцев пройдет праздник «Научи ребенка ПДД» (0+). Его организует ГИБДД.
Гостей ждут:
конкурс для детей и взрослых,
мастер-класс для велосипедистов,
практические занятия в автогородке,
площадка эксперта-криминалиста,
шоу иллюзиониста и обезьянки Читы.
Праздник организован по адресу парк им. Гагарина, учебно-спортивный центр "Автогородок".
Начало в 10:00. Вход свободный.
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