ГИБДД устроит для жителей Самары детский праздник по правилам дорожного движения

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23 июня, в субботу, в парке Гагарина для юных самарцев пройдет праздник «Научи ребенка ПДД» (0+). Его организует ГИБДД.Гостей ждут:конкурс для детей и взрослых,мастер-класс для велосипедистов,практические занятия в автогородке,площадка эксперта-криминалиста,шоу иллюзиониста и обезьянки Читы.Праздник организован по адресу парк им. Гагарина, учебно-спортивный центр "Автогородок".Начало в 10:00. Вход свободный.