Фонду капремонта необходимо пересмотреть региональную программу и вывести ремонт кровли в число первоочередных задач при проведении работ на домах

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По мнению члена регионального штаба ОНФ в Самарской области, областному Фонду капитального ремонта необходимо пересмотреть ремонтные программы на домах: если в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году упор был сделан на капремонт фасадов, то сейчас на первый план должен выйти ремонт кровли. Причем ремонт этот, по словам эксперта, должен быть правильным? сообщает реготделение ОНФ.Нестабильные метеоусловия, наблюдающиеся в Самарской области в последние дни, когда метели и снегопады сменяет оттепель и интенсивное таяние выпавших осадков, привели к многочисленным ЧП. Только за выходные повреждены несколько скатных крыш, из-за схода снежных лавин разбиты автомобили, тяжело травмированы взрослые и дети. Есть погибшие.«Выдержит ли старая, подгнившая балка тонны снега, даже, если на неё формально набита новая доска при капремонте? Сложится ли козырёк магазина, сваренный «на глазок и на коленке» из профильной трубы 40х40? И что будет с навесом из «обычного» профлиста 1 этажа, когда 100-килограмовый фрагмент снежной лавины пролетит с карниза крыши 5 этажей? Ответы на эти вопросы мы видим сами», - говорит эксперт.По словам общественника, «правильные» крыши обязаны выдерживать максимальные расчётные нагрузки даже при снеговом мешке в 1т/кв.м. В строительных нормах отработаны 99% рисков. В то время как очистка крыш от снега является только профилактическим действием, направленным на снижение рисков аварий, протечек и лавинного схода, что актуально для крыш с дефектами строительства. При проведении ремонтных работ на кровле необходимо закладывать в смету особые дополнительные работы, системы и материалы, о которых обязаны знать и видеть «наперёд» профессиональные строители. Это и повышение вентилирования кровли (спецпродухи, дополнительные слуховые окна), энергоэффективный ремонт утепления перекрытия, утепление вентшахт и магистралей отопления.«На моей практике постоянно встречаются строительные дефекты, когда вентиляция фановых стояков канализации не выведена в вентшахты или выше кровли, где только возможно в кровле используются строительные плёнки, при усилении стропильной системы старых домов за «красиво набитыми досками» видим реальность несущей способности и общей устойчивости системы, - продолжает Волобоев. - Строителям необходимо полностью менять древнюю обрешётку и перестать «дурачить» граждан-собственников домов, меняя всего 5-10% обрешётки кровли. Кроме того, обязательно и правильно монтировать сертифицированные под максимальную нагрузку системы снегозадержания, что позволит удержать на кровле значительный массив льда от сдвига».Очень важно, по словам эксперта, вести независимый строительный контроль на всех этапах капитального ремонта: начиная с выбора проектных решений и подбора систем и материалов и заканчивая обеспечением монтажных подразделений своевременной инженерной поддержкой.Только при соблюдении всех требований жалобы от жильцов «Почему после капремонта крыши текут ещё сильнее чем до ремонта? И почему мы должны за это платить?» перестанут поступать в адрес Фонда, - резюмирует Волобоев.

Фото: pixabay.com