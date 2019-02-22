Фонду капремонта необходимо пересмотреть региональную программу и вывести ремонт кровли в число первоочередных задач при проведении работ на домах
22 февраля 2019 11:45
111
По мнению члена регионального штаба ОНФ в Самарской области Дмитрия Волобоева, областному Фонду капитального ремонта необходимо пересмотреть ремонтные программы на домах: если в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году упор был сделан на капремонт фасадов, то сейчас на первый план должен выйти ремонт кровли. Причем ремонт этот, по словам эксперта, должен быть правильным? сообщает реготделение ОНФ.
Нестабильные метеоусловия, наблюдающиеся в Самарской области в последние дни, когда метели и снегопады сменяет оттепель и интенсивное таяние выпавших осадков, привели к многочисленным ЧП. Только за выходные повреждены несколько скатных крыш, из-за схода снежных лавин разбиты автомобили, тяжело травмированы взрослые и дети. Есть погибшие.
«Выдержит ли старая, подгнившая балка тонны снега, даже, если на неё формально набита новая доска при капремонте? Сложится ли козырёк магазина, сваренный «на глазок и на коленке» из профильной трубы 40х40? И что будет с навесом из «обычного» профлиста 1 этажа, когда 100-килограмовый фрагмент снежной лавины пролетит с карниза крыши 5 этажей? Ответы на эти вопросы мы видим сами», - говорит эксперт.
По словам общественника, «правильные» крыши обязаны выдерживать максимальные расчётные нагрузки даже при снеговом мешке в 1т/кв.м. В строительных нормах отработаны 99% рисков. В то время как очистка крыш от снега является только профилактическим действием, направленным на снижение рисков аварий, протечек и лавинного схода, что актуально для крыш с дефектами строительства. При проведении ремонтных работ на кровле необходимо закладывать в смету особые дополнительные работы, системы и материалы, о которых обязаны знать и видеть «наперёд» профессиональные строители. Это и повышение вентилирования кровли (спецпродухи, дополнительные слуховые окна), энергоэффективный ремонт утепления перекрытия, утепление вентшахт и магистралей отопления.
«На моей практике постоянно встречаются строительные дефекты, когда вентиляция фановых стояков канализации не выведена в вентшахты или выше кровли, где только возможно в кровле используются строительные плёнки, при усилении стропильной системы старых домов за «красиво набитыми досками» видим реальность несущей способности и общей устойчивости системы, - продолжает Волобоев. - Строителям необходимо полностью менять древнюю обрешётку и перестать «дурачить» граждан-собственников домов, меняя всего 5-10% обрешётки кровли. Кроме того, обязательно и правильно монтировать сертифицированные под максимальную нагрузку системы снегозадержания, что позволит удержать на кровле значительный массив льда от сдвига».
Очень важно, по словам эксперта, вести независимый строительный контроль на всех этапах капитального ремонта: начиная с выбора проектных решений и подбора систем и материалов и заканчивая обеспечением монтажных подразделений своевременной инженерной поддержкой.
Только при соблюдении всех требований жалобы от жильцов «Почему после капремонта крыши текут ещё сильнее чем до ремонта? И почему мы должны за это платить?» перестанут поступать в адрес Фонда, - резюмирует Волобоев.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 февраля 2019 14:49
Кроме традиционного концерта отметили лучших орденами, медалями и грамотами. Социум
17
22 февраля 2019 14:34
Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Социум
21
22 февраля 2019 14:17
При составлении рейтинга использовались данные объема продаж у наиболее популярных моделей. Социум
43
Здравоохранение
22 февраля 2019 13:58
Исследование показало, что полноценный обеденный перерыв может положительно сказаться не только на здоровье, но и на результатах труда. Здравоохранение
76
21 февраля 2019 22:43
Надежду Ивановну Захарову привезли с острой болью в животе. Врачи хирургического отделения провели сложную операцию, которая закончилась уже ночью следующего... Здравоохранение
269
21 февраля 2019 10:00
Прививки сделали 49% от общей численности населения страны. Здравоохранение
1635
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
243
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
494
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
410
Туризм
17 февраля 2019 10:42
Новые правила распространяются на туристов. Туризм
519
15 февраля 2019 13:13
Самый продолжительный летний отдых в Крыму бронируют туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска. Туризм
345
15 февраля 2019 09:24
Система предусматривает безвизовое посещение страны сроком не более 90 дней. Туризм
288
Образование
22 февраля 2019 13:10
Акция продлится с 22 по 28 февраля и охватит все муниципалитеты. Образование
76
21 февраля 2019 18:16
На встрече планируются выступления трех докладчиков. Образование
267
21 февраля 2019 12:25
Он состоялся в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе». Образование
272
Культура
22 февраля 2019 13:28
Победителей премии объявят 16 апреля в Москве. Культура
69
22 февраля 2019 12:26
Он расположился в галерее «Новое пространство». Культура
87
22 февраля 2019 10:23
Выставка продлится до 24 марта. Культура
106
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
405
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
845
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
845
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
80
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
353
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1074
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
884
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
795
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
931
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2571
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2274
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2554
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2942
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3130
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4434
Мероприятия