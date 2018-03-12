Финалист конкурса «Лидеры России» Сергей Бурцев стал врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области
12 марта 2018 12:27
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Постановлением Губернатора Самарской области от 12 марта на должность временно исполняющего обязанности руководителя департамента по делам молодёжи Самарской области» назначен Сергей Бурцев, ранее занимавший должность директора «Самарского Дома молодежи».
Напомним, Сергей Бурцев оказался в числе финалистов конкурса «Лидеры России», проводимого Администрацией Президента РФ. Ровно месяц назад, 12 февраля 2018 года, Президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России». В ходе встречи глава государства, в частности, сказал: «В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег». Всего 45 человек из числа участников конкурса получили различные должности. Закрыты две вакансии в Администрации Президента РФ, в том числе директор департамента, назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра, сообщает пресс-служба облправительства.
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