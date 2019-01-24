Финал конкурса "Лидеры России" состоится весной в Сочи
24 января 2019 10:21
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Финал второго конкурса управленцев "Лидеры России" примет Сочи. Он состоится с 13 по 17 марта. Об этом сообщили в АНО "Россия — страна возможностей".
Там рассказали, что мероприятие будет проходить в парке науки и искусства "Сириус". Заезд финалистов назначен на 12 марта. Пока неизвестен их полный список. Определены только участники от Уральского и Сибирского федеральных округов.
Напомним, что первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017 по февраль 2018 года. Участие в нём приняли почти 200 тысяч человек. 67 из 103 победителей получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов.
Второй сезон стартовал 10 октября. Заявки на него подали 227 тысяч человек.
Ранее замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал условие выхода в финал конкурса "Лидеры России", пишет Лайф.
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